Курбан Омаров показался на публике вместе со своей невестой Валерией

В своих социальных сетях Омаров отметил, что Валерия была на грани нервного срыва от присутствия прессы на мероприятии.

Тем не менее он похвалил возлюбленную и ее образ, который она подобрала для такого случая. Это уже не первый выход в свет для пары, которая постепенно осваивается в новом для себя светском обществе.