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1 час назад

Курбан Омаров показался на публике вместе со своей невестой Валерией

runews24.ru

Курбан Омаров, бывший супруг Ксении Бородиной, вновь показался на публике вместе со своей 22-летней возлюбленной по имени Валерия.

Курбан Омаров показался на публике вместе со своей невестой Валерией
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пара посетила премьеру новой картины Павла Воронина, под названием "Я хочу! Я буду!".

В своих социальных сетях Омаров отметил, что Валерия была на грани нервного срыва от присутствия прессы на мероприятии.

Тем не менее он похвалил возлюбленную и ее образ, который она подобрала для такого случая. Это уже не первый выход в свет для пары, которая постепенно осваивается в новом для себя светском обществе.

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