Курбан Омаров показался на публике вместе со своей невестой Валерией

Курбан Омаров, бывший супруг Ксении Бородиной, вновь показался на публике вместе со своей 22-летней возлюбленной по имени Валерия.
Пара посетила премьеру новой картины Павла Воронина, под названием "Я хочу! Я буду!".
В своих социальных сетях Омаров отметил, что Валерия была на грани нервного срыва от присутствия прессы на мероприятии.
Тем не менее он похвалил возлюбленную и ее образ, который она подобрала для такого случая. Это уже не первый выход в свет для пары, которая постепенно осваивается в новом для себя светском обществе.