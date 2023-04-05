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1 час назад

Кортни Кардашьян пообещала награду нашедшему куртку, которую она потеряла в день свадьбы

Газета.Ru

Кортни Кардашьян отметила годовщину своей свадьбы с Трэвисом Баркером в Лас-Вегасе постом, в котором поделилась воспоминаниями о том дне. Об этом сообщает Page Six.

Кардашьян пообещала награду нашедшему куртку, которую она потеряла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это был один из лучших вечеров в нашей жизни, когда мы мечтали, что проведем всю жизнь в радости и приключениях. Кончилось все тем, что я потеряла куртку, которая была у меня десять лет, с миленькими заклепочками в виде сердечек, и любому, кто найдет ее, будет награда», — написала звезда.

В ответ пользователи поинтересовались, что это будет за награда, и предположили, что куртку уже не вернуть.

«Представляю себе какого-нибудь бродягу из Вегаса в кожаной куртке Кортни... Который об этом не знает», «Эта куртка уже далеко», — прокомментировали пользователи предложение звезды.

Звёзды,Кортни Кардашьян,
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