Кардашьян пообещала награду нашедшему куртку, которую она потеряла

«Это был один из лучших вечеров в нашей жизни, когда мы мечтали, что проведем всю жизнь в радости и приключениях. Кончилось все тем, что я потеряла куртку, которая была у меня десять лет, с миленькими заклепочками в виде сердечек, и любому, кто найдет ее, будет награда», — написала звезда.