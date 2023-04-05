Подольская вспомнила о знакомстве с Никитой Пресняковым

«Я безумно волновалась. Никите было 15 лет. И вот он приходит, и Володя говорит: «Никитон, привет! Знакомься, это Туся – мама твоей будущей сестрички!» Я помню, что просто чуть не скатилась под стол в ресторане – настолько мне было неловко. Я нервничала и переживала», — вспомнила Подольская.