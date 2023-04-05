Подольская вспомнила о знакомстве с Никитой Пресняковым

Певица Наталья Подольская на YouTube-шоу «Ваша Наташа» призналась, что очень переживала при первом знакомстве со своим пасынком Никитой Пресняковым.
«Я безумно волновалась. Никите было 15 лет. И вот он приходит, и Володя говорит: «Никитон, привет! Знакомься, это Туся – мама твоей будущей сестрички!» Я помню, что просто чуть не скатилась под стол в ресторане – настолько мне было неловко. Я нервничала и переживала», — вспомнила Подольская.
Она добавила, что так и не родила Преснякову сестру, однако у него появилось два сводных брата — Иван и Артемий. Подольская отметила, что у нее сложились хорошие отношения с пасынком и его женой Аленой Красновой.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.