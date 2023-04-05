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1 час назад

Джулия Фокс снялась для обложки журнала в скотче вместо одежды

Lenta.ru

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась для обложки французского журнала Antidote Magazine в скотче вместо одежды. Соответствующее фото появилось в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Джулия Фокс снялась для обложки журнала в скотче вместо одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Манекенщица предстала на размещенном кадре, лежа на полу с разведенными в стороны руками. При этом ее тело и поверхность рядом оказались покрыты серо-зеленой клейкой лентой. Так, она облегала фигуру бывшей возлюбленной рэпера Канье Уэста, обнажая часть груди. При этом знаменитость сделала макияж с объемными черными стрелками на веках и убрала волосы в гладкую прическу. «Джулия Фокс раздвигает границы моды», — указано в описании к публикации.

Известно, что фотографом выступил основатель журнала Янн Вебер, в то же время стилисткой на съемке оказалась ранее сотрудничавшая с Фокс Бриана Андалор.

Звёзды,Джулия Фокс,
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