Джулия Фокс снялась для обложки журнала в скотче вместо одежды

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась для обложки французского журнала Antidote Magazine в скотче вместо одежды. Соответствующее фото появилось в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Манекенщица предстала на размещенном кадре, лежа на полу с разведенными в стороны руками. При этом ее тело и поверхность рядом оказались покрыты серо-зеленой клейкой лентой. Так, она облегала фигуру бывшей возлюбленной рэпера Канье Уэста, обнажая часть груди. При этом знаменитость сделала макияж с объемными черными стрелками на веках и убрала волосы в гладкую прическу. «Джулия Фокс раздвигает границы моды», — указано в описании к публикации.