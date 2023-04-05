Жена Петросяна вступилась за Асмус после критики внешности актрисы

Жена Петросяна вступилась за Кристину Асмус после критики внешности актрисы
Блогер Татьяна Брухунова вступилась за актрису Кристину Асмус, которую раскритиковали за ее внешность. Своими мыслями на этот счет звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Накануне жена Евгения Петросяна опубликовала отрывки из выступления Асмус на сцене театра — она играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Брухунова говорила, что слышала множество восторженных отзывов об этой постановке, поэтому решила посетить спектакль лично. Свое впечатление от увиденного блогер описала словами: «Сердце в клочья». Вместе с этим жена Петросяна вступилась за Асмус, которую начали критиковать из-за перемен во внешности.
«Была худая – некрасивая анорексичка, поправилась – какой кошмар, толстая корова. Боже! Как же так можно?! И все эти комментарии пишут женщины! И в основном – немолодые женщины. Сколько же надо иметь злости и агрессии, чтобы так ненавидеть абсолютно незнакомого человека!» — возмутилась блогер.