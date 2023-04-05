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Жена Петросяна вступилась за Кристину Асмус после критики внешности актрисы

Блогер Татьяна Брухунова вступилась за актрису Кристину Асмус, которую раскритиковали за ее внешность. Своими мыслями на этот счет звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Жена Петросяна вступилась за Асмус после критики внешности актрисы
© Газета.Ru

Накануне жена Евгения Петросяна опубликовала отрывки из выступления Асмус на сцене театра — она играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Брухунова говорила, что слышала множество восторженных отзывов об этой постановке, поэтому решила посетить спектакль лично. Свое впечатление от увиденного блогер описала словами: «Сердце в клочья». Вместе с этим жена Петросяна вступилась за Асмус, которую начали критиковать из-за перемен во внешности.

«Была худая – некрасивая анорексичка, поправилась – какой кошмар, толстая корова. Боже! Как же так можно?! И все эти комментарии пишут женщины! И в основном – немолодые женщины. Сколько же надо иметь злости и агрессии, чтобы так ненавидеть абсолютно незнакомого человека!» — возмутилась блогер.

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