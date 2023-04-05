Жена Петросяна вступилась за Асмус после критики внешности актрисы

«Была худая – некрасивая анорексичка, поправилась – какой кошмар, толстая корова. Боже! Как же так можно?! И все эти комментарии пишут женщины! И в основном – немолодые женщины. Сколько же надо иметь злости и агрессии, чтобы так ненавидеть абсолютно незнакомого человека!» — возмутилась блогер.