Российская певица Ирина Дубцова купила сыну квартиру. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Звезда опубликовала видео с ключами в социальной сети, заявив, что решила сделать 17-летнему сыну подарок. «Аааа! Я счастлива!» — поделилась она с подписчиками. Певица также показала, что покупку жилья она, сын и его девушка отметили в одном из ресторанов Москвы. При этом Дубцова не стала уточнять стоимость и расположение приобретенного объекта.