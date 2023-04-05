Дженифер Лопес рассказала, как остаётся молодой

Дженифер Лопес назвала соблюдение режима главным правилом сохранения молодости.

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Популярная американская актриса Дженифер Лопес регулярно хвастается своим фанатам тем, как молодо она выглядит. Нужно сказать, что внешний вид звезды и правда восхитителен даже в её 53 года. Часто актриса публикует красивые снимки в своих социальных сетях. Совсем недавно звезда рассказала о своём главном секрете хорошего самочувствия и красоты, передаёт People.

По словам Дженифер, она всегда спрашивает себя о том, чем она пренебрегает, если сильно устаёт. Как отметила актриса, это может зависеть от сна, воды, еды или тренировок. Лопес считает, что важно искать причину своего самочувствия и если что-то не так, то нужно это восполнять, что собственно и помогает самой Дженифер.