$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

43-летняя Виктория Боня показала лицо без косметики

Мослента

Лицо без макияжа показала подписчикам 43-летняя телеведущая Виктория Боня. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

43-летняя Виктория Боня показала лицо без косметики
Фото: МослентаМослента

Знаменитость посвятила ролик преображению внешности с помощью косметики. Сначала она появилась перед камерой без макияжа и с собранными в пучок волосами, затем накрасилась, уложила волосы и продемонстрировала результат.

«Реально на [актрису Анджелину] Джоли похожа», «Какая красивая», «[Модель] Ирину Шейк напомнила», «Очень молодо выглядишь», «Без макияжа просто огонь», «Какая вы красивая и без косметики», «Без макияжа очень эффектно и шикарно выглядишь», «Боня — красотка», — написали поклонники.

Ранее 49-летняя актриса Наталия Антонова показала утренние фото без макияжа.

Звёзды,Без макияжа,Без косметики,Наталия Антонова,Виктория Боня,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий