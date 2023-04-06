43-летняя Виктория Боня показала лицо без косметики

Лицо без макияжа показала подписчикам 43-летняя телеведущая Виктория Боня . Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость посвятила ролик преображению внешности с помощью косметики. Сначала она появилась перед камерой без макияжа и с собранными в пучок волосами, затем накрасилась, уложила волосы и продемонстрировала результат.