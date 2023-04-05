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58 минут назад

Брук Шилдс рассказала о тяготах славы секс-символа в юном возрасте

Lenta.ru

Американская актриса Брук Шилдс в новом документальном фильме Pretty Baby («Прелестное дитя») пожаловалась на одиночество во время учебы в университете. Ее слова о тяготах славы секс-символа в юном возрасте цитирует издание Daily Mail.

Брук Шилдс рассказала о тяготах славы секс-символа в юном возрасте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

57-летняя звезда «Голубой лагуны» рассказала, что в 1980-е годы, будучи уже популярной актрисой, решила сделать перерыв в карьере ради учебы в Принстонском университете. В престижном учебном заведении она изучала романские языки и французскую литературу и в первые годы жизни в студенческом городке чувствовала себя отчаянно одинокой и несчастной. Из-за мировой известности Шилдс многие студенты старательно избегали ее.

Также Шилдс призналась, что в 1980-х годах к ее желанию получить хорошее образование в Голливуде относились предвзято. Считалось, что актрисам не нужно высшее образование, и уж тем более секс-символам «не пристало учиться в Принстоне».

Чтобы справиться с одиночеством, Шилдс первое время звонила матери по пять раз в день и просила ее разрешить вернуться домой. Однако женщина осталась непреклонна и сказала дочери, что та себя не простит, если бросит учебу. В конце концов Шилдс удалось освоиться: она нашла друзей и единомышленников, присоединившись к принстонскому клубу Triangle Club — старейшей гастролирующей студенческой музыкально-комедийной труппе. В 1987 году она окончила университет с отличием.

Звёзды,Принстонский университет,
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