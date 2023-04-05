Брук Шилдс рассказала о тяготах славы секс-символа в юном возрасте

Американская актриса Брук Шилдс в новом документальном фильме Pretty Baby («Прелестное дитя») пожаловалась на одиночество во время учебы в университете. Ее слова о тяготах славы секс-символа в юном возрасте цитирует издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

57-летняя звезда «Голубой лагуны» рассказала, что в 1980-е годы, будучи уже популярной актрисой, решила сделать перерыв в карьере ради учебы в Принстонском университете. В престижном учебном заведении она изучала романские языки и французскую литературу и в первые годы жизни в студенческом городке чувствовала себя отчаянно одинокой и несчастной. Из-за мировой известности Шилдс многие студенты старательно избегали ее.

Также Шилдс призналась, что в 1980-х годах к ее желанию получить хорошее образование в Голливуде относились предвзято. Считалось, что актрисам не нужно высшее образование, и уж тем более секс-символам «не пристало учиться в Принстоне».