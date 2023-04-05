Просто Лера призналась, что сталкивается с огромным количеством хейта

Белорусская певица просто Лера в марте выпустила альбом «Проспись» из 12 треков, релиз состоялся в «VK Музыке». В интервью «Газете.Ru» просто Лера рассказала о посыле альбома, эмоциональной связи со слушателями, принятии себя, своих «странностях» и социально важном челлендже под песню «Отпускаю».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

— Поздравляю с выходом альбома «Проспись»! Расскажите немного о нем. Кому адресован совет «проспись» — и что вложено в это слово?

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— Спасибо! «Проспись» — это уже мой четвертый сольный альбом. За четыре года творческой жизни просто Леры произошло очень много разных событий — и веселых, и грустных, и даже трагических, поэтому название «проспись» реально говорит само за себя. Мне кажется, у каждого человека в жизни бывает такой момент, когда ты теряешься в череде плохих событий и думаешь, что уже никогда не сможешь жить своей адекватной жизнью. Тебя все вокруг в буквальном смысле уничтожает, уже ничего не радует, и тебе действительно кажется, что так будет всегда. Но в один момент ты как будто просыпаешься и скидываешь с себя все то, что раньше мешало. Вот и у нас получилось «проспаться», так сказать, только в творческом плане. Хотелось сделать что-то вызывающее и единоличное, что сильно бы отличалось от предыдущих альбомов, но в то же время чтобы я осталась собой и могла рассказать свою историю в песне.

— Своей любимой песней из альбома вы назвали «Отпускаю», потому что с ней связаны глубокие душевные раны. Тяжело ли исполнять этот трек, каждый раз вспоминая ту боль? Или это работает как терапия, и эмоции постепенно притупляются?

— Каждый раз, когда я исполняю этот трек, мне становится все легче и легче. Не знаю, сколько продлится этот эффект. Но когда на концертах я пою этот «гимн разбитых сердец» и вижу отдачу, слезы, горящие глаза, которые смотрят на меня из зала, то понимаю, что я просто обязана отпустить всю эту боль ради моих слушателей и своим примером показать, что всегда нужно идти дальше, что бы ни произошло.

— Какой посыл вы заложили в клип на песню «Отпускаю»?

— Главная мысль в том, что абьюз — это самое жестокое, что вы можете адресовать своему человеку. От абьюзера нужно уходить — и чем раньше, тем лучше. В клипе показано, как сложно бывает оставить эти отношения, как я все это терплю, а потом сдаюсь из-за очередного удара парня прямо в душу, и просто оставляю эти отношения, все отпускаю.

— Ожидать ли поклонникам других клипов на песни с альбома?

— У меня сейчас большой концертный тур. Пока не представляю, как и где мы будем снимать клип, — но точно будем. Возможно, даже на трек, который не вошел в альбом, но очень полюбился моим слушателям.

— Под песню «Отпускаю» вы опубликовали видео, в котором рассказали, что научились не слушать мнения других о себе и полюбить свое тело. Дайте совет девушкам (и не только), как прийти к безусловной любви к себе.

— Да, я даже запустила челлендж совместно с «VK Клипами», главная идея которого — показать себя до/после переломных моментов в жизни. Одной из таких тем, конечно же, стало мое тело: в последнее время я сталкиваюсь с огромным количеством хейта в адрес своего тела. Очень жаль, что люди в нашем веке продолжают буллить друг друга за внешний вид, ведь иногда внешние изменения происходят не просто так. Возможно, это какое-то заболевание, с которым человек борется, а может быть, ему и так хорошо. Безусловная любовь к себе — это же не только тело, это что-то сокровенное внутри твоей души, на что никто и никак не должен влиять. Никогда не слушайте незнакомых вам людей и их мнения о вашей внешности, прислушивайтесь к своему внутреннему миру и не будьте как все, не бойтесь выходить за рамки и быть собой, — это круто!

— Просматриваете ли вы видео, которые публикуют люди в рамках челленджа? Может быть, какие-то истории запали вам в душу?

— Да, конечно же, я просматриваю видео — это одновременно и тяжело, и круто. В какой-то момент я понимаю, что нашей музыкой мы можем поддерживать людей, кого-то даже мотивировать. И основное — привлекать людей показывать свою настоящую жизнь, а не картинку для соцсетей, где все счастливы и не знают, что такое проблемы и грусть. Ведь кому-то, возможно, это сможет помочь выйти из состояния депрессии.

— Могут ли истории других людей вдохновить вас на песню? Как появляются ваши композиции?

— Вообще, конечно, любая песня — это история. Все мои песни были написаны командой Kaufman Music, где мои ребята, Кауф (Александр Кауфман) и Янчик (Ян Супоненко), вдохновлялись мной, моей внешностью, моим поведением, моей болью и так далее по списку чувств. Все мои песни — это симбиоз трех людей, рассказывающих одну историю. Просто кто-то выражает ее в музыке, кто-то в тексте, кто-то в исполнении.

— Перед недавним концертом Кауфман заявил со сцены, что выступления не будет, — а потом вышли вы. Почему вы решили так жестко пранкануть зрителей? Какие отзывы потом от них получили?

— Это был настоящий контраст эмоций. Взлеты и падения, прям как в жизни. Этот концерт прошел настолько эмоционально, что я даже не получала никакого фидбека о нашем пранке, — знаю, что все просто были очень рады, что концерт все-таки состоялся, и кайфовали от души, как и я!

А еще именно после того, как Кауф сказал, что я, возможно, не выйду на сцену, мы презентовали новый клип на трек «Отпускаю», которого на тот момент не было в сети!

— В вашей манере исполнения песен (а особенно в читке текстов) чувствуются переживания и искренность. Вы действительно пропускаете каждое слово через себя или со временем приходит автоматизм? Насколько сложно пережить столько эмоций на концерте, исполняя много песен подряд? Как вы чувствуете себя эмоционально после концертов?

— Так как все песни написаны по мотивам моей жизни, конечно же, тяжело не пропускать все через себя. Наверно, именно поэтому я и могу на 100% отдаваться на концертах, поэтому люди чувствуют мою энергетику и заряжаются, смеются и плачут вместе со мной. По поводу концертов — это вообще отдельная история. Та связь с залом, которая ощущается на концертах, — она ни с чем не сравнима, ты как будто в кругу своих самых близких друзей и просто кричишь им о своей боли, а они понимают тебя и кричат в ответ о своей, и получается какой-то круговорот мощной энергии и поддержки друг друга.

— Влияние каких музыкантов вы ощущаете на своем творчестве? Или, если сформулировать по-другому, кто из артистов вам близок по духу — и почему?

— Я вообще почти никого не слушаю из артистов, если честно, и мало с кем общаюсь, поэтому тяжело ответить на этот вопрос. Мне нравится Lana Del Rey.

— В сети вас называют одной из самых загадочных фигур российской эстрады. Почему вы редко даете интервью и мало рассказываете о себе?

— В каждой девушке должна быть загадка. Мне кажется, я и так очень много рассказываю в своих песнях, — а иногда даже слишком, если взять в пример трек «Батарейки».

— Ваш псевдоним — просто Лера. А что для вас простота?

— На некоторые вопросы мне проще ответить «а послушайте мой трек, там есть ответ». Вот к этому вопросу советую к прослушиванию треки «Эконом такси» и «Адик». Я обычная девчонка, с обычного минского района, из обычной семьи. Я привыкла жить «просто»: просто играть на гитаре в подъезде, просто любить, не рассчитывая на взаимность, просто петь. Мне ничего не нужно взамен.

— В одном из интервью вы сказали, что ведете «странный образ жизни». В чем заключается странность?

— «Я дерзкая, пьяная, странная, если что, могу даже дать по ***нику», — цитата из «Батарейки». Я могу без проблем спрыгнуть на канате с горы, могу открыть пиво зубами, могу потерять паспорт перед самой важной премией, могу испачкаться через секунду после того, как надела вещь, могу прожечь унитаз сигаретой, могу за секунду заплакать из-за того, что было несколько лет назад, могу не выходить из дома несколько дней и так далее. Мне говорят, что все это странно, моментами мне тоже так кажется.

— Вы состоите в лейбле Kaufman, с которым сотрудничал Тима Белорусских. Расскажите, что вы думаете о Тиме как о человеке и артисте? Нравится ли вам его творчество, ждете ли нового?

— Без комментариев.

— Знаете ли вы белорусский язык? Допускаете ли вы возможность записывать на нем песни, чтобы популяризировать?