Брутян описала свое настроение словами Гурченко

Актриса Зепюр Брутян опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с отрывком монолога певицы Людмилы Гурченко.

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«Что же я буду притворяться, что я делаю зарядку. Никуда я не хожу! И ем я все, что хочу! И когда хочу», — говорит Гурченко в видео.

Брутян подчеркнула, что полностью разделяет взгляды Гурченко, которые отлично отражают ее настроение в этот день.

Осенью 2022 года в сети появились слухи о беременности жены актера Павла Прилучного, однако пара на них не отвечала. Но в феврале 2023 года Зепюр Брутян официально подтвердила, что ждет ребенка от звезды «Мажора». Она назвала это самым дорогим подарком от любимого человека.