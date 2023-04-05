Брутян описала свое настроение словами Гурченко

Актриса Зепюр Брутян опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с отрывком монолога певицы Людмилы Гурченко.
«Что же я буду притворяться, что я делаю зарядку. Никуда я не хожу! И ем я все, что хочу! И когда хочу», — говорит Гурченко в видео.
Брутян подчеркнула, что полностью разделяет взгляды Гурченко, которые отлично отражают ее настроение в этот день.
Осенью 2022 года в сети появились слухи о беременности жены актера Павла Прилучного, однако пара на них не отвечала. Но в феврале 2023 года Зепюр Брутян официально подтвердила, что ждет ребенка от звезды «Мажора». Она назвала это самым дорогим подарком от любимого человека.
Зепюр Брутян вышла замуж за актера Павла Прилучного летом 2022 года. Свадебная церемония состоялась в Армении. Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке». Сперва артисты общались как друзья, но потом стали встречаться. Павел Прилучный сделал предложение Зепюр Брутян спустя несколько свиданий.