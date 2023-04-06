Лопес назвала главный фактор в сохранении красоты и молодости

— Я всегда себя спрашиваю: если я слишком устаю, чем я пренебрегаю? Неужели своим сном? Разве я не тренируюсь постоянно? Неужели я это упустила из виду? Или я пью недостаточно воды? Почему я так себя чувствую? Если что-то не так, просто проверьте основы — для меня это всегда работает, — сказала Дженнифер Лопес в беседе с изданием People.