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50 минут назад

Настасья Самбурская призналась, что популярность помогла ей прилететь на Бали

Слово и Дело

Актриса Настасья Самбурская столкнулась с проблемой во время поездки на Бали. По ее словам, перебраться на остров ей помогла популярность.

Самбурская призналась, что популярность помогла ей прилететь на Бали
Фото: Слово и делоСлово и дело

Звезда сериала «Универ» отправилась на Бали без обратного билета. Этот факт вызвал подозрения у таможенной службы Индонезии.

«Я включаю тяжелую артиллерию и говорю: "Вы знаете, я очень популярная мадам у себя в стране. У меня большое количество фолловеров и я точно у вас не останусь. Мне есть что терять"», — поделилась она в соцсетях.

Дотошный пограничник потребовал артистку показать свой аккаунт. Кроме этого, он попросил Самбурскую подписаться на него, а затем пропустил ее через границу.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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