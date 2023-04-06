Самбурская призналась, что популярность помогла ей прилететь на Бали

Актриса Настасья Самбурская столкнулась с проблемой во время поездки на Бали. По ее словам, перебраться на остров ей помогла популярность.
Звезда сериала «Универ» отправилась на Бали без обратного билета. Этот факт вызвал подозрения у таможенной службы Индонезии.
«Я включаю тяжелую артиллерию и говорю: "Вы знаете, я очень популярная мадам у себя в стране. У меня большое количество фолловеров и я точно у вас не останусь. Мне есть что терять"», — поделилась она в соцсетях.
Дотошный пограничник потребовал артистку показать свой аккаунт. Кроме этого, он попросил Самбурскую подписаться на него, а затем пропустил ее через границу.