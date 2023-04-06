58-летняя Беллуччи снялась полностью обнаженной с неприкрытой грудью

Обворожительная актриса в очередной раз доказывает, что красота не знает границ, в том числе и возрастных. Мы уже неоднократно писали о смелых образах 58-летней дивы, которая бесстрашно решается на самые откровенные эксперименты. Но кажется, настолько «голых» фото Беллуччи мы еще не видели. В этот раз она снялась для глянцевого журнала Numero и позировала полностью обнаженной перед объективом звездного фотографа Марселя Хартманна.
На пикантном снимке Моника предстала, лежа на полу с опущенными глазами и с почти неприкрытой грудью. На фото бледная кожа красавицы эффектно контрастирует с ее роскошными черными волосами и подчеркнутыми макияжем губами. В личном блоге фотограф, запечатлевший обнаженную актрису и до этого работавший с такими звездами, как Николь Кидман, Джонни Депп, Шарлиз Терон, Венсан Кассель, написал: «Возвышенная Моника. Спасибо за доверие... Столько красоты и доброты».
К слову, откровенная фотосессия была сделана не просто так. Оказалось, что глянцевая съемка посвящена итальянскому фотографу и модели, а также революционерке Тине Модотти, которая скончалась в возрасте 45 лет в Мексике.
Недавно всех нас потрясла еще одна новость из жизни Моники: стало известно, что дива встречается со знаменитым режиссером. Парочку уже даже ловили за страстными поцелуями.