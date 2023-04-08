Меган Фокс и Machine Gun Kelly помирились

Актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly помирились и "стали ближе, чем когда-либо". Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

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Меган Фокс и Колсон Бэйкер, более известный под творческим псевдонимом Machine Gun Kelly, воссоединились после ссоры и наслаждаются отдыхом на Гавайях. Пара попала в объективы папарацци во время прогулки по пляжу.

"Они официально вместе после того, как пережили сложный период в отношениях. Последние несколько месяцев были тяжелыми для них обоих, но они вместе отправились лечиться, и это сработало. Они стали ближе, чем когда-либо", — цитируют журналисты слова инсайдера.