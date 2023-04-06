Как выглядит после подтяжки лица 56-летняя Оксана Сташенко

Оксане Сташенко, знакомой многие по роли судмедэксперта Жанетты в сериале «Возвращение Мухтара», идет 57-й год. Это время, когда коже требуется особое внимание ведь в организме женщины резко снижается выработка коллагена, начинаются возрастные гормональные изменения. И за молодость надо сражаться!

Фото: Клео.ру Клео.ру

В интервью женскому журнал Kleo.ru актриса призналась, что пробовала разные способы сохранения природной красоты и свежести. Например, прибегала к армированию лица особыми нитями. Это техника безоперационной подтяжки лица с помощью введения тончайших нитей из золота диаметром 0,1 мм (100 микрон) под кожу. Но поскольку процедура эта весьма болезненная, то хватило терпения и сил Оксаны только на два сеанса.

Ходила она и на еще одну весьма неприятную процедуру, во время которой ток проводится по челюстным косточкам. Он заставляет мышцы обжечься, и они, сжимаясь, делают подтяжку. Но эффект был не очень заметен. И в итоге артистка все-таки решилась на более радикальные меры.

Клео.ру

«Я несколько лет назад сделала себе подтяжку нижней трети лица, – призналась Оксана. – Мне убрали все лишнее с подбородка под общим наркозом. Через день после операции я пошла на физиопроцедуры и потом ни одной не пропустила».

Лишь спустя полгода появился результат, которым Оксана очень довольна. И по сей день она продолжает поражать поклонников красивым овалом лица и эффектными скулами. Никто даже не догадывается, что это все – работа хорошего пластического хирурга. И лишь маленький шов в ухе артистки про это напоминает.

Стоит заметить, что операция эта недешевая – стоит около 600 тысяч рублей.

«Но мне не жалко, я артистка, должна за собой следить, чтобы играть 40-45-летних женщин, растягивая тем самым свой экранный возраст», - пояснила Сташенко.