Внебрачная дочь и смерть Олейникова: биография Дениса Клявера

Шестого апреля родился российский певец, музыкант и актер кино Денис Клявер.

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"Рамблер" решил вспомнить путь артиста к сцене, успех группы "Чай вдвоем", рассказать о личной жизни и знаменитом отце Клявера Илье Олейникове.

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Денис Клявер родился в семье популярного актера и юмориста Ильи Олейникова и Ирины Клявер. Мама мальчика в молодости занималась вокалом, но по специальности она химик-технолог. С самых малых лет Клявер увлекался музыкой, он окончил музыкальное училище по классу трубы. Также будущий артист занимался самбо и дзюдо.

А уже в возрасте 19 лет Денис Клявер вместе со Стасом Костюшкиным стал участником группы "Чай вдвоем". В записи первого альбома им помогли друг отца Костюшкина Сергей Курехин и сам Илья Олейников. Однако дуэту покорить сцену удалось лишь в 2001 году после выхода песни "Ласковая моя". Когда Клявер и Костюшкин нашли свою аудиторию, они стали выпускать хит за хитом.

Кризис в коллективе наступил в 2012 году на фоне тяжелых гастролей и смерти Ильи Олейникова. В тот год Клявер и Костюшкин решили пойти каждый своим путем и начать сольные карьеры.

За это время Денис Клявер выпустил несколько альбомов, записал дуэты со знаменитыми артистами, снялся в нескольких телевизионных шоу, а также исполнил ряд интересных ролей в кино и попробовал себя в роли актера озвучки.

Для Клявера действительно большим ударом стала смерть отца Ильи Олейникова. В 2012 году у актера был обнаружен рак легкого. В октябре того же года его госпитализировали прямо со съемочной площадки с диагнозом воспаление легких. Его ввели в состояние искусственного сна. 11 ноября, не приходя в сознание, Илья Олейников скончался.

Во многих своих интервью Денис Клявер рассказывал, что несмотря на то, что в детстве мог месяцами не видеть отца, он всегда чувствовал любовь и заботу родителя.

Сам Клявер уже давно обзавелся семьей. Он был трижды женат. Первой супругой артиста стала танцовщица балета Михаила Шифутинского Елена. Его второй женой стала бывшая танцовщица балета Лаймы Вайкуле Юлия. У пары есть общий сын Тимофей. А с 2010 года Клявер женат на юристе Ирине. Они воспитывают общего сына Даниэля и дочь Анастасию от предыдущих отношений женщины.

В 2010 году Денис Клявер также признался общественности, что в период отношений со второй женой он стал отцом дочки Эвелин от певицы Евы Польны.