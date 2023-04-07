Знаменитости, которые открестились от своих родителей

“Родителей не выбирают”, — гласит известная цитата. Действительно, дети не могут перевоспитывать своих взрослых родителей. Если разногласия в семье становятся совсем серьезными, отпрыски выбирают прекратить общение с родственниками. И звезды — не исключение.
О том, кто из знаменитостей решил отказаться от своих родителей, — в материале “Рамблера”.
Те, кто знаком с ранним творчеством Эминема, знают, что с детства он страдает из-за разногласий с матерью Дебби Нельсон. Она родила будущего рэпера, когда ей было 17 лет. По словам Эминема, она постоянно меняла работу и место жительства и пыталась наладить личную жизнь, оставляя его на попечение родственников.
В одной из песен рэпер обвинил ее в злоупотреблении запрещенными веществами и наркотиками, за что получил иск на клевету. Суд встал на сторону матери и рэпер выплатил ей 25 тысяч долларов. Сама Дебби написала книгу, в которой рассказала, что рэпер приукрасил свою жизнь для творчества. В 2014 году мать и сын официально помирились, но окружающие говорят, что это было сделано исключительно для прессы — на самом деле они так и не начали общаться.
У актрисы сложная история взаимоотношений со своим отцом Джоном Войтом. Он рано ушел из семьи из-за того, что мать звезды поймала его на измене. С тех пор Джоли редко виделась с отцом, но иногда снималась с ним в фильмах (“В поисках выхода” и “Лара Крофт: расхитительница гробниц”).
Когда актриса разводилась с Билли Бобом Торнтоном, Войт заявил, что еще с детства она показывала признаки психических отклонений. Джоли публично ответила отцу и посоветовала ему не вмешиваться в ее личную жизнь, с тех пор они перестали общаться.
Отец Адель Марк Эванс ушел из семьи, когда она была совсем маленькой. Во многих интервью она рассказывала о том, что в своих песнях проецирует боль от того, что никогда не познает радость отношений отца и дочери. Сама звезда говорит, что обиду на отца не держит, но общаться с ним тоже не спешит. Марк Эванс часто говорит об Адель в своих социальных сетях и один раз написал, что хотел бы восстановить отношения, но певица оставила эти слова без ответа.