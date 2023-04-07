Знаменитости, которые открестились от своих родителей

“Родителей не выбирают”, — гласит известная цитата. Действительно, дети не могут перевоспитывать своих взрослых родителей. Если разногласия в семье становятся совсем серьезными, отпрыски выбирают прекратить общение с родственниками. И звезды — не исключение.

О том, кто из знаменитостей решил отказаться от своих родителей, — в материале “Рамблера”.

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Эминем

Те, кто знаком с ранним творчеством Эминема, знают, что с детства он страдает из-за разногласий с матерью Дебби Нельсон. Она родила будущего рэпера, когда ей было 17 лет. По словам Эминема, она постоянно меняла работу и место жительства и пыталась наладить личную жизнь, оставляя его на попечение родственников.

В одной из песен рэпер обвинил ее в злоупотреблении запрещенными веществами и наркотиками, за что получил иск на клевету. Суд встал на сторону матери и рэпер выплатил ей 25 тысяч долларов. Сама Дебби написала книгу, в которой рассказала, что рэпер приукрасил свою жизнь для творчества. В 2014 году мать и сын официально помирились, но окружающие говорят, что это было сделано исключительно для прессы — на самом деле они так и не начали общаться.

Анджелина Джоли

У актрисы сложная история взаимоотношений со своим отцом Джоном Войтом. Он рано ушел из семьи из-за того, что мать звезды поймала его на измене. С тех пор Джоли редко виделась с отцом, но иногда снималась с ним в фильмах (“В поисках выхода” и “Лара Крофт: расхитительница гробниц”).

Когда актриса разводилась с Билли Бобом Торнтоном, Войт заявил, что еще с детства она показывала признаки психических отклонений. Джоли публично ответила отцу и посоветовала ему не вмешиваться в ее личную жизнь, с тех пор они перестали общаться.

Адель