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Актер Хью Джекман рассказал про обследование на рецидив рака кожи

Актер Хью Джекман в своих соцсетях рассказал про обследование на рецидив рака кожи.

По словам 54-летней звезды, результаты на рецидив оказались отрицательными. Артист выразил благодарность поклонникам и журналистам за поддержку, а также напомнил о том, как важно пользоваться солнцезащитными средствами в любое время года.

Хью Джекман рассказал, что в "Дэдпулапуле" будет несколько Росомах

В 2013 году у актера обнаружили базалиому – злокачественную опухоль кожи. К 2017 году Джекман перенес около шести операций по удалению новообразования.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что рычание для роли Росомахи повлияло на вокал Джекмана.

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