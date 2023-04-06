Актер Хью Джекман в своих соцсетях рассказал про обследование на рецидив рака кожи.

По словам 54-летней звезды, результаты на рецидив оказались отрицательными. Артист выразил благодарность поклонникам и журналистам за поддержку, а также напомнил о том, как важно пользоваться солнцезащитными средствами в любое время года.

В 2013 году у актера обнаружили базалиому – злокачественную опухоль кожи. К 2017 году Джекман перенес около шести операций по удалению новообразования.