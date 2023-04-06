Кравченко рассказала, на сколько похудела на «Новых звездах в Африке»

«Нас реально там ничем не подкармливали. Мы всегда впрок покупали бобы и маис... Жаль, что не показывают, как мы готовили. Два раза в день нам давали пакетированные соки. Элементарно для того, чтобы мы получали сахар и могли держаться. Если общее количество разделить на 10 человек, получалось чуть больше половины стакана на каждого»