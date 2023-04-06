Кравченко рассказала, на сколько похудела на «Новых звездах в Африке»

Звезда Сomedy Woman Мария Кравченко, отвечая на вопросы подписчиков в запрещенной сети, раскрыла подробности своего участия в шоу «Новые звезды в Африке». Всем интересно, действительно ли участников морили голодом? Как Мария с этим справлялась? И на сколько килограммов похудела?
«Нас реально там ничем не подкармливали. Мы всегда впрок покупали бобы и маис... Жаль, что не показывают, как мы готовили. Два раза в день нам давали пакетированные соки. Элементарно для того, чтобы мы получали сахар и могли держаться. Если общее количество разделить на 10 человек, получалось чуть больше половины стакана на каждого»
Также Мария призналась, что, конечно, обходиться без полноценного питания было сложно.
«Справляться с голодом оказалось непросто. Не могу раскрыть карты, тут еще много чего впереди», — заинтриговала Кравченко.
Скудный рацион не мог не сказаться на фигуре. По словам Марии, за время съемок она сбросила три килограмма и еще один по возвращении в Москву.
«Пока ничего обратно не вернулось!» — не без радости констатировала участница реалити-шоу.