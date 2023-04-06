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1 час назад

Кристина Агилера рассказала о самых необычных местах, где она занималась сексом

Газета.Ru

Американская певица Кристина Агилера рассказала о самых необычных местах, где у нее был секс. Об этом сообщает People.

Агилера раскрыла необычные места, где она занималась сексом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя Кристина Агилера стала гостьей подкаста «Call Her Daddy». Во время беседы с ведущей Алекс Купер исполнительница разоткровенничалась на личные темы, в частности, рассказала, где и как занималась любовью со своим бойфрендом Мэттью Ратлером. Так, по ее словам, у них был секс в студии звукозаписи и на борту самолета.

«Мне не верится, что нас ни разу не поймали», — поделилась она.

Певица подчеркнула, что ей нравится «использовать воображение» и проявлять творческий подход в постели.

Кристина Агилера и Мэттью Батлер вместе с 2010 года. 14 февраля 2014 года они объявили о помолвке. У пары есть общая дочь — 8-летняя Саммер Рэйн.

Певица также воспитывает 15-летнего сына Макса Лайрона от предыдущего брака. С его отцом, специалистом по маркетингу Джорданом Братманом, она развелась в 2011 году после пяти лет брака.

Ранее Кристина Агилера стала соучредителем бренда Playground, производящего лубриканты.

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