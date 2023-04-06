Звезда «Беверли-Хиллз 90210» заявила об опасном заболевании из-за линз

49-летняя американская актриса Тори Спеллинг заявила, что язва роговицы левого глаза развилась у нее из-за долгого ношения контактных линз и сна в них. Ее слова о причинах опасного заболевания цитирует издание People.

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Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» рассказала, что сама виновата в проблемах со здоровьем. К развитию язвы роговицы привело пренебрежение правилами использования контактных линз, раскрыла детали Спеллинг.

Одну и ту же пару контактных линз актриса носила не снимая около 20 дней. Она считает, что ей очень повезло, учитывая, «как она обращалась со своими глазами в течение длительного времени». Заподозрив неладное, Спеллинг все же обратилась к окулисту, и тот прописал ей капли с антибиотиками для уменьшения отека и воспаления. Сейчас язва уже затягивается, и врач надеется, что осложнений удастся избежать.