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1 час назад

Звезда «Беверли-Хиллз 90210» заявила об опасном заболевании из-за сна в линзах

Lenta.ru

49-летняя американская актриса Тори Спеллинг заявила, что язва роговицы левого глаза развилась у нее из-за долгого ношения контактных линз и сна в них. Ее слова о причинах опасного заболевания цитирует издание People.

Звезда «Беверли-Хиллз 90210» заявила об опасном заболевании из-за линз
Фото: Лента.руЛента.ру

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» рассказала, что сама виновата в проблемах со здоровьем. К развитию язвы роговицы привело пренебрежение правилами использования контактных линз, раскрыла детали Спеллинг.

Одну и ту же пару контактных линз актриса носила не снимая около 20 дней. Она считает, что ей очень повезло, учитывая, «как она обращалась со своими глазами в течение длительного времени». Заподозрив неладное, Спеллинг все же обратилась к окулисту, и тот прописал ей капли с антибиотиками для уменьшения отека и воспаления. Сейчас язва уже затягивается, и врач надеется, что осложнений удастся избежать.

Ранее звезда «Мстителей» Крис Хемсворт заявил о готовности меньше сниматься в кино из-за болезни Альцгеймера. По словам актера, он не уходит на пенсию, но собирается с большей избирательностью подходить к выбору фильмов, в которых будет участвовать.

Звёзды,Крис Хемсворт,Консервативная партия,
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