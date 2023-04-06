6 знаменитостей, которые скрывают свое тело

У них много причин не сниматься обнаженными.

Фото: Womanhit Womanhit

Кажется, звезды должны быть готовы на все ради заветной роли: поправиться, полностью изменить внешность и, конечно, обнажиться. Но далеко не все знаменитости соглашаются открыть тело в кадре, иногда так происходит из-за принципов, а иногда из-за комплексов, о которых поклонники даже не подозревали.

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Эмма Уотсон

Звезда саги «Гарри Поттер» всегда гордилась интеллектом, роль умницы Гермионы ей особенно подходила. После окончания съемок Эмма отрезала роскошные волосы и стала вести куда более раскованно, но ее границы остались такими же нерушимыми. Уотсон заявила, что никогда не станет сниматься обнаженной.

По ее мнению, это отвлечет зрителей от ее игры, да и родителям такие кадры точно не понравятся.

Виктория Бэкхем

Модель часто показывает в фотосессиях стройные ноги, но никогда не снималась в нижнем белье. Виктория признается, что недовольна своим телом. По мнению миссис Бекхэм, у нее недостаточно плоский живот и объемные ягодицы. Виктория со смехом рассказывала, что может надеть джинсы своей младшей дочери, но без одежды это выглядит совсем не привлекательно.

Айла Фишер

Звезда «Шопоголика», в отличие от Виктории, телом довольна. Но многодетная мама уверена, что ее детям не стоит видеть маму в кино обнаженной. Она сразу отказывает режиссерам, которые предлагают фильмы с откровенными сценами.

Кэмерон Диас

Актриса никогда не показывалась перед камерой обнаженной, считая, что ее грудь слишком маленькая. А как же откровенные сцены в фильме «Домашнее видео» и других картинах? К сожалению поклонников, в этих кадрах они видели тело дублерши Кэмерон. Девушка сотрудничала с артисткой на протяжении десяти лет и стала ее близкой подругой.

Джулия Робертс

Причина, по которой актриса с очаровательной улыбкой никогда не снималась обнаженной, та же, что и у Айлы Фишер: Джулия очень не хочет подавать дурной пример своим детям. Она уверена, что актерский талант и харизма отменяют необходимость оголяться перед камерой.

Натали Портман

В фильмах «Близость» и «Больше, чем секс» Натали выглядит весьма откровенно, но все же в рамках разумного. Портман признавалась, что у нее сразу две причины не оголяться перед камерой. Во-первых, Натали не считает свое тело идеальным, а во-вторых, она уверена: религиозные традиции, которых она придерживается, не одобряют такую откровенность.