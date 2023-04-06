Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала фотографию в крошечном бикини. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.ру Газета.ру

25-летняя Кайли Дженнер выложила в социальных сетях несколько кадров, сделанных у бассейна во дворе ее особняка в Лос-Анджелесе стоимостью $36,5 млн. На фотографиях Кайли позировала, сидя на шезлонге в раздельном купальнике с эффектом металлик от бренда Good American. Совладелицей марки является ее старшая сестра Хлои Кардашьян.

Кайли Дженнер — дважды мама. У девушки и ее бойфренда, рэпера Трэвиса Скотта, есть 4-летняя дочь Сторми и годовалый сын Эйр. Звезды долго не могли определиться с именем для сына. Сначала они назвали его Вулфом, но в конечном счете передумали, решив, что имя Эйр подходит ему больше.

Ранее Кайли Дженнер снялась топлес для обложки Vanity Fair. В интервью девушка заявила, что не обращает внимание на хейтеров.