Конец вражде: Селена Гомес публично поддержала Хейли Бибер

Некоторые фанаты Селены все еще проявляют враждебность к Хейли.

Фото: WomanHit WomanHit

Отношения между Хейли Бибер и Селеной Гомес стали одним из самых горячих тем для поклонников звезд. Обе эти женщины являются успешными и популярными в индустрии развлечений, их романы и переживания всегда были объектом внимания СМИ и фанатов.

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Несмотря на то, что отношения между Хейли Бибер и Селеной Гомес стали более дружелюбными, некоторые фанаты Селены все еще проявляют враждебность к Хейли. Они критикуют ее за то, что она вышла замуж за Джастина Бибера, бывшего бойфренда Селены.

«Со мной связалась Хейли Бибер и сообщила, что получает угрозы смерти и ненавистные комментарии. Это не то, что я поддерживаю. Никто не должен испытывать ненависть или буллинг. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось.» — высказалась Селена Гомес в защиту Хейли.

Селена Гомес, ранее призвавшая своих поклонников остановить поток ненависти в сторону Хейли Бибер, подписалась на супермодель в социальных сетях. Это заметили преданные поклонники исполнительницы. Хейли тоже подписалась в ответ и даже лайкнула последний пост Селены.

В историях личного блога американская супермодель поблагодарила Селену Гомес за то, что та попросила поклонников остановить поток ненависти:

«Мы обсуждали, как нам справиться со всем происходящим».

По словам Хейли Бибер, все, что они говорят, всегда может быть вырвано из контекста или истолковано иначе, чем предполагалось. Она считает, что людям, включая ее саму, нужно быть внимательнее к тому, что они публикуют.

«В конце концов, я верю, что любовь всегда будет важнее ненависти и негатива, и всегда можно найти возможность проявить эмпатию по отношению друг к другу».