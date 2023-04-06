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39 минут назад

Екатерина Волкова рассказала, как Абдулов ставил ее вокальные данные выше Пугачевой

Газета.Ru

Актриса Екатерина Волкова в разговоре с «АиФ» заявила, что народный артист России Александр Абдулов ставил ее вокальные данные выше таланта Аллы Пугачевой.

Волкова рассказала, как Абдулов ставил ее вокальные данные выше Пугачевой
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам артистки, пение стало ее второй профессией именно после советов Абдулова, который говорил, что по сравнению с Волковой Примадонна — «седьмая автобаза». Артистка отметила, что состояла в дружеских отношениях с актером, несмотря на взаимную симпатию. Волкова убеждена, что личные отношения между коллегами могут помешать работе.

«Как-то мы сидели в ресторане «Русский самовар», который основали знаменитые наши эмигранты Иосиф Бродский, литератор Роман Каплан и артист балета Михаил Барышников. Сашка с Ромкой убирали певицу от микрофона, и я пела им романсы. А сам Абдулов пел «Strangers In The Night» Фрэнка Синатры. Сашка был душа-человек», — рассказала Волкова.

Ранее Екатерина Волкова опубликовала школьное фото с Сергеем Лазаревым. Екатерина Волкова и Сергей Лазарев учились в московской школе № 1061, позже здесь появился музей в честь знаменитого певца.

Звёзды,Михаил Барышников,Екатерина Волкова,Сергей Лазарев,Алла Пугачева,Иосиф Бродский,
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