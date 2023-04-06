Волкова рассказала, как Абдулов ставил ее вокальные данные выше Пугачевой

По словам артистки, пение стало ее второй профессией именно после советов Абдулова, который говорил, что по сравнению с Волковой Примадонна — «седьмая автобаза». Артистка отметила, что состояла в дружеских отношениях с актером, несмотря на взаимную симпатию. Волкова убеждена, что личные отношения между коллегами могут помешать работе.