Волкова рассказала, как Абдулов ставил ее вокальные данные выше Пугачевой

Актриса Екатерина Волкова в разговоре с «АиФ» заявила, что народный артист России Александр Абдулов ставил ее вокальные данные выше таланта Аллы Пугачевой.
По словам артистки, пение стало ее второй профессией именно после советов Абдулова, который говорил, что по сравнению с Волковой Примадонна — «седьмая автобаза». Артистка отметила, что состояла в дружеских отношениях с актером, несмотря на взаимную симпатию. Волкова убеждена, что личные отношения между коллегами могут помешать работе.
«Как-то мы сидели в ресторане «Русский самовар», который основали знаменитые наши эмигранты Иосиф Бродский, литератор Роман Каплан и артист балета Михаил Барышников. Сашка с Ромкой убирали певицу от микрофона, и я пела им романсы. А сам Абдулов пел «Strangers In The Night» Фрэнка Синатры. Сашка был душа-человек», — рассказала Волкова.
Ранее Екатерина Волкова опубликовала школьное фото с Сергеем Лазаревым. Екатерина Волкова и Сергей Лазарев учились в московской школе № 1061, позже здесь появился музей в честь знаменитого певца.