Леди Амелия Виндзор вышла в свет в полупрозрачном топе

Модель и представительница королевской семьи Великобритании леди Амелия Виндзор вышла на публику в кружевном топе лимонного цвета, застегивающемся на завязках. Об этом сообщает Daily Mail.

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Такой наряд четвероюродная сестра принцев Уильяма и Гарри выбрала для похода на коктейльную вечеринку по случаю открытия поп-ап магазина марки Siedres в Лондоне. Топ бренда Siedres стоимостью в £200 она скомбинировала с черными брюками с джинсовой отстрочкой и массивными ботинками.

Внучка двоюродного брата Елизаветы II принца Эдварда, герцога Кентского, 27-летняя леди Амелия Виндзор занимает сейчас 43 место в очереди на британский престол. Она успешно работает как модель с 2016 года — после того, как подписала контракт с модельным агентством Storm Model Management. Уже в 2016-м она украсила обложку журнала Tatler.

Леди Амелию Виндзор можно отнести к потомкам императорской семьи Романовых, поскольку ее прабабушка, мать принца Эдварда герцогиня Кентская Марина, происходила из греческой и датской династии и была дочерью великой княжны Елены Владимировны, внучки императора Александра II.