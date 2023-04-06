$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Ида Галич снялась в нижнем белье и разоблачила идеальные фото блогеров

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в нижнем белье, чтобы разоблачить идеальные фотографии женщин в соцсетях. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Галич разоблачила идеальные фото блогеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На первых двух снимках знаменитость демонстрирует стройное тело и, в частности плоский живот, запечатлевая себя в кружевном комплекте синего цвета. Последним в ее серии стало видео, где она поворачивается боком к зеркалу и расслабляет живот, а затем хлопает по нему ладонью и смеется. «Почему нельзя доверять инсте на 100 процентов? Потому что», — подписала она пост, который набрал 15 тысяч лайков за полчаса.

Подписчики Галич выразили восторг в комментариях. «Спасибо за правду!», «Мне аж полегчало», «Обожаю за это Иду. Мы живые люди, у нас есть животик, и складки, и даже волосы на теле», «Пойду поем со спокойной совестью», — написали они.

В апреле Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Знаменитость появилась на премии «Новое радио Awards — 2023» в кожаном корсетном мини-платье черного цвета без бретелей российского бренда Yanina couture, которое подчеркивало ее бюст.

Звёзды,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий