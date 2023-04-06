Ани Лорак призналась, что ей было тяжело пережить развод с турецким бизнесменом

Певица Ани Лорак в интервью Алене Жигаловой заявила, что ей было очень тяжело пережить развод с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу.

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«У меня были драмы на личном фронте. Переживала я это очень тяжело. Понятно, что ты скрываешь, не показываешь свои эмоции, думаешь, как-бы найти выход и сохранить себя. Я очень много тратила времени: психологи, медитации, йога, книги, закрывалась в комнате и плакала», — вспомнила Лорак.

Исполнительница отметила, что могла проплакать весь день. По ее словам, певица испытывала «странные состояния» и переживала панические атаки. Исполнительница вспомнила, что в прошлом году поехала в Грецию, чтобы разобраться в себе, «пообщаться с природой» и почитать книги про психологию.

Ани Лорак с 2009 по 2019 год была замужем за бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. У бывших супругов есть общая дочь София.