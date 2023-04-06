Российская певица Полина Гагарина снялась в бикини на фоне слухов о приеме препарата для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором она позирует в разноцветном раздельном купальнике среди пальм, показывая свою подтянутую фигуру. На размещенном кадре видно, что изделие выполнено из вязаной ткани и оформлено аппликациями в виде звезды и солнца. Ее образ дополняют очки с солнцезащитными линзами круглой формы.

Ранее один из фанатов знаменитости усомнился в том, что Гагарина поддерживает форму исключительно за счет спорта. Он заявил, что артистка прибегала к приему «Оземпика», который предназначен для людей с сахарным диабетом. В свою очередь, артистка ответила, что вопрос по поводу упомянутого препарата является для нее волнующим. «Сейчас стало очень модным обращаться к "волшебной таблетке", чтобы похудеть. Друзья, я не перестану говорить о том, как это опасно!» — отметила звезда.