Косметолог назвала самые опасные процедуры красоты

Косметолог клиники Miss Magnet Beauty Clinic Юлия Муравина назвала самые опасные процедуры для красоты в беседе с «Лентой.ру».

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Врач рассказала о процедуре подтяжки лица золотыми нитями. По словам косметолога, они устанавливаются хирургическим путем и никак не крепятся к тканям кожи, поэтому могут мигрировать. Удалять их придется также хирургическим методом, потому что нити никак не рассасываются. Еще один недостаток процедуры заключается в том, что при похудении структура ткани лица меняется, и нити могут стать видны под кожей.

Вторая сомнительная процедура, по словам косметолога, это "лисьи глазки". Так называют нитевой лифтинг для изменения разреза глаз в стиле супермодели Беллы Хадид. Врач считает процедуру опасной, потому что перетягивают кожу и могут повредить глазные сосуды, испортив или даже лишив вас зрения. Другой плачевный итог: если нити сместятся, то измениться и рельеф кожи, лицо станет перекошенным, а мимика станет неестественный.

Косметолог категорически не рекомендует корректировать форму губ биополимерными гелями. Такую технику использовали в двухтысячных, но с тех пор ученые не раз доказывали негативное влияние биополимерных гелей на здоровье.

К тому же, биополимер в губах со временем не растворяется, а собирается в комочки, поэтому губы приобретают неестественный волнистый и ассиметричный вид. Препарат также с годами может мигрировать, и придется удалять его с помощью хирурга.