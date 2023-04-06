8 нелепых поступков звезд в состоянии опьянения

Знаменитости, как и обычные люди, не застрахованы от пагубных привычек. И даже пристальное внимание фанатов не останавливает их от пьяных приключений. Правда, некоторые могут собой гордиться, так как напивались исключительно ради работы!

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Дженнифер Лоуренс

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Счастливая обладательница «Оскара» перебрала с алкоголем на вечеринке после церемонии. В тот злополучный вечер звездных гостей принимал в своем доме Гай Озери, известный в Голливуде как менеджер Мадонны и автор трех книг. Актриса не совладала с рефлексом и прямо на глазах у коллег подпортила крыльцо роскошного особняка. «Я была в таком плохом состоянии, — рассказала Дженнифер на вечернем шоу. — Меня рвет, я оглядываюсь и вижу Майли Сайрус, которая говорит: "Возьми себя в руки"». Что ж, бесценный совет!

Мэттью Макконахи

В октябре 1999 года полиция Остина зафиксировала вызов. В три часа ночи на шум из дома актера пожаловался его сосед. Офицеры, прибывшие в резиденцию, могли наблюдать странную картину сквозь открытое окно. Счастливый Макконахи, которому тогда было 29, бодро танцевал голышом и играл на барабанах. Веселье тут же закончилось, знаменитость арестовали по подозрению в хранении наркотиков и за сопротивление сотрудникам полиции. Однако в официальном отчете первую причину деликатно опустили. Актер ни о чем не жалеет, арест называет «приятным отдыхом на одну ночь». Наутро Макконахи отпустили из участка домой. Правда, как-то в интервью он заявил, что теперь закрывает окна.

Григорий Лепс

После неудачного концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Григорий в сопровождении охраны отправился снимать напряжение в бар. Конфликт разгорелся во время игры в нарды: по словам адвоката пострадавшего, оппонент певца отказался играть на деньги, что и привело к недопониманию. Кульминация спора произошла уже на улице и попала на видео: Лепс «подарил» своему новому знакомому несколько ударов, а заодно и перелом носа. Пострадавший подал заявление в полицию.

Деми Ловато

Деми Ловато, пожалуй, достигла самого дна и после очередного пьяного эпизода даже решила стать трезвенницей. Актриса убедилась: пить с утра пораньше — не лучшая идея. Вот что она сама об этом рассказывала: «Я ехала в аэропорт, и у меня была бутылка "Спрайта", только что наполненная водкой. Было девять утра, меня рвало в машине». Знаменитость признавалась, что грешила и употреблением наркотиков, без дозы не обходился практически ни один перелет. Однако все это в прошлом, теперь Деми трезва и чиста как стеклышко.

Риз Уизерспун

Наверняка на трезвую голову Риз было чертовски стыдно читать новости о своем неадекватном поведении. Подвыпившей актрисе не повезло: инцидент попал на видео, а затем и в Сеть. Подмочила репутацию алкоголем знаменитость в 2013 году, когда ее машину остановила полиция. К счастью, за рулем был муж, но селебрити посчитала, что обязана вмешаться. «Вы знаете, кто я, сэр?» — наседала она на офицера. К счастью, Риз отделалась похмельем, а могла бы договориться до предъявления обвинений.

Бен Аффлек

Бен Аффлек один из известных голливудских трезвенников — актер отказался от горячительных напитков еще в 2001 году. Аскеза внезапно прервалась в 2014-м, во время съемок фильма «Исчезнувшая». Бен играл вечно опухшего и страдающего похмельем парня. Работа есть работа — Аффлек серьезно готовился к каждому съемочному дню. «Это были шесть месяцев настоящей преданности похмелью. Это был чрезвычайный метод», — прокомментировал самоотверженность режиссер проекта Дэвид Финчер.

Анна Кендрик

За Анной Кендрик любви к алкоголю замечено не было. Возможно, поэтому она и попала в неприятную ситуацию, связанную с выпивкой. Актриса снималась в малобюджетном фильме «Собутыльники» — пиво на съемочной площадке было отнюдь не бутафорским, а самым настоящим! Дубль за дублем, и вот звезда уже не в себе. К чести Анны, вела она себя весьма прилично, а позже призналась, что в тот момент всерьез беспокоилась о репутации. «Меня привела в ужас идея, что я рискую стать очередной проблемной звездой, которая напивается на площадке и начинает переворачивать столы. Я просто старалась сидеть тихо, пока не протрезвела».

Дима Билан