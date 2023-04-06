Лорак призналась в симпатии к Киркорову

Журналистка Алена Жигалова спросила у исполнительницы, были ли правдивыми слухи об отношениях Лорак и Киркорова, которые начали распространяться в сети после выхода их совместного клипа на песню «Иллюзия», который вышел в 2015 году. Исполнительница отметила, что получила от певца предложение отправиться в Индию, чтобы сняться с ним в ролике. Лорак согласилась и они с Киркоровым сняли клип, в котором изображали роман. Певица призналась, что сцена получилась естественной, так как полноценного сценария у них не было, однако слухи о романе с музыкантом Лорак опровергла.