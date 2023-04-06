Лорак призналась в симпатии к Киркорову

Ани Лорак призналась, что испытывает к Киркорову "человеческую симпатию"
Певица Ани Лорак в интервью YouTube-шоу «Алена, Блин» опровергла слухи о романе с певцом Филиппом Киркоровым.
Журналистка Алена Жигалова спросила у исполнительницы, были ли правдивыми слухи об отношениях Лорак и Киркорова, которые начали распространяться в сети после выхода их совместного клипа на песню «Иллюзия», который вышел в 2015 году. Исполнительница отметила, что получила от певца предложение отправиться в Индию, чтобы сняться с ним в ролике. Лорак согласилась и они с Киркоровым сняли клип, в котором изображали роман. Певица призналась, что сцена получилась естественной, так как полноценного сценария у них не было, однако слухи о романе с музыкантом Лорак опровергла.
«Хотел ли Киркоров за меня замуж? Я об этом не слышала. У нас взаимная симпатия, такая человеческая симпатия, даже какая-то родственная. Филипп появился в моей жизни, когда я нуждалась», — призналась певица.
Она уточнила, что в тот момент выступала на «Евровидении», и Киркоров помог ей с продюсированием и другими сопутствующими делами.
Ранее Лорак показала, как проводит время с возлюбленным-испанцем на пляже.