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Ани Лорак призналась, что испытывает к Киркорову "человеческую симпатию"

Певица Ани Лорак в интервью YouTube-шоу «Алена, Блин» опровергла слухи о романе с певцом Филиппом Киркоровым.

Лорак призналась в симпатии к Киркорову
© Газета.Ru

Журналистка Алена Жигалова спросила у исполнительницы, были ли правдивыми слухи об отношениях Лорак и Киркорова, которые начали распространяться в сети после выхода их совместного клипа на песню «Иллюзия», который вышел в 2015 году. Исполнительница отметила, что получила от певца предложение отправиться в Индию, чтобы сняться с ним в ролике. Лорак согласилась и они с Киркоровым сняли клип, в котором изображали роман. Певица призналась, что сцена получилась естественной, так как полноценного сценария у них не было, однако слухи о романе с музыкантом Лорак опровергла.

«Хотел ли Киркоров за меня замуж? Я об этом не слышала. У нас взаимная симпатия, такая человеческая симпатия, даже какая-то родственная. Филипп появился в моей жизни, когда я нуждалась», — призналась певица.

Она уточнила, что в тот момент выступала на «Евровидении», и Киркоров помог ей с продюсированием и другими сопутствующими делами.

Ранее Лорак показала, как проводит время с возлюбленным-испанцем на пляже.

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