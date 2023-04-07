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54 минуты назад

Кристина Агилера снялась топлес вместе с женихом

Газета.Ruиещё 1

Американская певица Кристина Агилера снялась топлес вместе со своим женихом Мэттью Батлером. Соответствующую фотографию она опубликовала в соцсети.

Кристина Агилера снялась топлес вместе с женихом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кристина Агилера поздравила Мэттью Батлера с днем рождения, выложив в социальных сетях несколько фотографий с ним.

На одном из снимков 42-летняя исполнительница предстала топлес, а ее жених прикрыл руками ее обнаженную грудь.

Газета.Ru

"Детка, люблю делить эту жизнь с тобой", — написала она.

Кристина Агилера и Мэттью Батлер вместе с 2010 года. 14 февраля 2014 года они объявили о помолвке. У пары есть общая дочь — 8-летняя Саммер Рэйн. Певица также воспитывает 15-летнего сына Макса Лайрона от предыдущего брака. С его отцом, специалистом по маркетингу Джорданом Братманом, она развелась в 2011 году после пяти лет брака.

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