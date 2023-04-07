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13 минут назад

Модель plus-size Искра Лоуренс показала целлюлит на фото в купальнике

Газета.Ruиещё 1

Модель plus-size Искра Лоуренс показала целлюлит на новых фотографиях в купальнике. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Модель plus-size Искра Лоуренс показала целлюлит на фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя Искра Лоуренс выложила в социальных сетях несколько кадров с отдыха в Майами. На фото модель plus-size позировала в раздельном купальнике с треугольным лифом и плавками на завязках. Девушка без стеснения продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов, не став прятать целлюлит на бедрах с помощью фотошопа.

«Включаю лето», — подписала она.

Подписчики Лоуренс поблагодарили ее за честность. «Ты вдохновляешь стольких людей», «Лучше, чем любые пластиковые ягодицы», «Спасибо, что подаете такой прекрасный пример девушкам во всем мире», — писали в комментариях интернет-пользователи.

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