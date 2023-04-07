Модель plus-size Искра Лоуренс показала целлюлит на фото в купальнике

Модель plus-size Искра Лоуренс показала целлюлит на новых фотографиях в купальнике. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

32-летняя Искра Лоуренс выложила в социальных сетях несколько кадров с отдыха в Майами. На фото модель plus-size позировала в раздельном купальнике с треугольным лифом и плавками на завязках. Девушка без стеснения продемонстрировала свою фигуру с разных ракурсов, не став прятать целлюлит на бедрах с помощью фотошопа.