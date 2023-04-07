Дженнифер Лопес опубликовала фото топлес

"Сегодня Национальный день борьбы со стрессом, и мы хотели бы напомнить вам, насколько важно уделять время заботе о себе. Выделяя время самим себе каждый день, вы сохраняете свое душевное здоровье и общее хорошее самочувствие", - говорится в подписи к снимку.