Дженнифер Лопес опубликовала фото топлес

Певица Дженнифер Лопес опубликовала свое фото топлес в социальной сети. Об этом сообщает Daily Mail.
На снимке 53-летняя артистка возлежит на животе, подперев щеку рукой и глядя в камеру. Из одежды на ней - белые трусы-стринги.
В подписи фото значится, что оно было опубликовано по случаю Национального дня борьбы со стрессом.
"Сегодня Национальный день борьбы со стрессом, и мы хотели бы напомнить вам, насколько важно уделять время заботе о себе. Выделяя время самим себе каждый день, вы сохраняете свое душевное здоровье и общее хорошее самочувствие", - говорится в подписи к снимку.
Далее приведены пять способов заботы о себе от Дженнифер Лопес. Это уход за кожей, физические упражнения, общение с любимыми людьми, здоровая пища и творчество. После этого авторы поста артистки поинтересовались у подписчиков, как они заботятся о себе, и среди вариантов в ответах были медитация, продолжительный сон и соблюдение диеты.