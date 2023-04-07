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1 час назад

Дженнифер Лопес опубликовала фото топлес

Газета.Ru

Певица Дженнифер Лопес опубликовала свое фото топлес в социальной сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Дженнифер Лопес опубликовала фото топлес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке 53-летняя артистка возлежит на животе, подперев щеку рукой и глядя в камеру. Из одежды на ней - белые трусы-стринги.

В подписи фото значится, что оно было опубликовано по случаю Национального дня борьбы со стрессом.

"Сегодня Национальный день борьбы со стрессом, и мы хотели бы напомнить вам, насколько важно уделять время заботе о себе. Выделяя время самим себе каждый день, вы сохраняете свое душевное здоровье и общее хорошее самочувствие", - говорится в подписи к снимку.

Газета.Ru

Далее приведены пять способов заботы о себе от Дженнифер Лопес. Это уход за кожей, физические упражнения, общение с любимыми людьми, здоровая пища и творчество. После этого авторы поста артистки поинтересовались у подписчиков, как они заботятся о себе, и среди вариантов в ответах были медитация, продолжительный сон и соблюдение диеты.

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