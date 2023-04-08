“Тяжело, но не голодаем”: Алексей Панин о жизни в Испании

Алексей Панин эмигрировал в Испанию несколько лет назад, еще до специальной военной операции. Однако с началом СВО он резко принялся критиковать Россию, ее руководство и армию. Поначалу актер приезжал на съемки в Москву, где у него есть недвижимость. Однако в прошлом году решить оборвать все связи окончательно. Звезда “Жмурок” заявил, что ноги его больше не будет на Родине. Сейчас актер пытается продать свою квартиру в Москве.

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Панин говорил, что нужно «продавать квартиры и почки», чтобы уехать из России, в которой ничего хорошего, по его мнению, не будет. В итоге из-за своих резких высказываний актер остался без съемок и контрактов. Сниматься в Москве его больше не зовут, а в Испании подобную работу и вовсе трудно найти.

В настоящее время артист проживает в Испании вместе с дочерью Анной. Он часто жалуется на своей страничке в социальной сети, что порой ему приходится несладко. Актер не может зарабатывать те деньги, которые зарабатывал в России.

“Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире - не так, как должны жить звезды. Но мы не голодаем”, – рассказал артист.