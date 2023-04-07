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Татьяна Устинова рассказала об откровенных беседах с наследниками

Писательница Татьяна Устинова призналась, что порой вмешивается в личную жизнь взрослых сыновей Михаила и Тимофея.

Устинова рассказала об откровенных беседах с наследниками
© runews24.ru

Устиинова уверена, что во время выбора партнера по жизни нужно обращать внимание не на внешность. Для писательницы важны другие качества в спутницах наследников.

«Образование, трудолюбие, доброта, чувство юмора, ответственность. Если все это есть, значит, этот человек нам подходит», - рассказала Татьяна в беседе с «АиФ».

Однако, если этих качеств в девушке нет, то писательница готова с ней попрощаться. Устинова отмечает, что ее сыновья не против такого подхода к выбору дамы сердца и готовы выслушать замечания матери.

Автор поделилась, что в их семье она вместе с супругом может поговорить с наследниками и дать советы. В некоторых случаях Татьяна может сказать сыну, что девушка ему не подходит.

Как кажется Татьяне, главное, чтобы семья «выжила». Не все девушки подходят для этого.

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