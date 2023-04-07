Как звезды всю жизнь борются с акне

Даже армия косметологов не справляется с этими проблемами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Программы для ретуши творят чудеса: все знаменитости выглядят на снимках идеальными, а их кожа гладкой и сияющей.

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В реальной жизни дела обстоят немного иначе, а некоторые медийные девушки признаются, что на протяжении долгих лет борются с акне.

Кэмерон Диаз

В своей книге актриса призналась, что с подросткового возраста страдала от высыпаний. Она очень стеснялась неидеальной кожи и во время работы моделью просила скрыть акне с помощью фотошопа. На съемках фильмов гримеры прибегали к тяжелым, плотным средствам, чтобы выровнять тон кожи Кэмерон.

Ситуация немного улучшилась, когда Диаз пересмотрела правила питания: она отказалась от жареного и фастфуда, начала есть больше овощей. Рецидивы высыпаний стали происходить реже.

Хейли Бибер

В интервью модель призналась, что не страдала высыпаниями в подростковом возрасте, но с ужасом обнаружила изменения кожи, когда начала принимать противозачаточные таблетки. Жена Джастина Бибера страдала от постоянных высыпаний на лбу, подбородке и щеках. Домашние процедуры избавиться от акне не помогали, тогда Хейли обратилась к эндокринологу и косметологу. Специалисты подобрали ей другие гормональные средства, помогли найти уходовые продукты, чтобы кожа снова стала сияющей и здоровой.

Селена Гомес

У вечной соперницы Хейли и экс-избранницы Джастина тоже возникли проблемы со здоровьем кожи. Селена рассказывала, что акне появились на ее лице, когда в организме произошел сбой — певица заболела волчанкой. Усугубили ситуацию постоянные съемки, тяжелый грим и микофон, который Гомес привыкла держать близко к подбородку. Сейчас ситуация почти не изменилась, но Селена признается, что научилась принимать себя. О коже она заботится с помощью успокаивающих масок, правильного очищения.

Рианна

Очаровательная островитянка признавалась, что научилась скрывать высыпания, борьбу с которыми постоянно проигрывает. Иногда кожа певицы выглядит лучше, в другие моменты у Рианны случаются рецидивы. Когда она понимает, что лицо начинает выглядеть хуже, звезда отказывается от алкоголя и вредной пищи, начинает пить гораздо больше воды. Рири считает, что полностью избавиться от акне ей не удастся, но сдерживать рецидивы она все же научилась.

Кэти Перри

Певица страдает от акне с подросткового возраста, несколько лет назад косметологи нашли для нее подходящее лечение, но на месте высыпаний остались небольшие шрамы. Кэти очень стесняется этого и старается замаскировать особенности плотным тональным кремом, а чтобы уменьшить эффект пост-акне артистка точечно наносит на лицо масло чайного дерева и виноградной косточки.

Семья Кардашьян