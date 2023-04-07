Бывшая сотрудница Уэста заявила, что рэпер запретил книги о темнокожих

Преподавательница Сесилия Хейли подает в суд на Уэста, его школу и директоров за расовую дискриминацию и неправомерное увольнение. Она утверждает, что артист запретил использование в учреждении произведений о темнокожих, в том числе книгу «Потерянные дети Судана».

«Книга была запрещена, потому что в ней застрелили одного из родителей. Но дети читали » Гарри Поттера », и в этих книгах тоже есть убийства. Канье не хотел иметь ничего общего с историей темнокожих», — заявила Хейли.

Помимо этого, преподавательница заявила, что ученики Академии Донда «каждый день ели сырые суши и роллы с огурцом», и в меню не было другой еды. Хейли и ее дочь Чекари Байерс, также бывшая учительница школы Уэста, утверждают в юридических документах, что они подвергались дискриминации по признаку расы. Также преподавательницы утверждают, что им незаконно удерживали заработную плату. По словам экс-сотрудниц рэпера, они были уволены в марте «в отместку за сообщения о нарушениях кодекса».