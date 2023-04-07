Бузова заявила, что скоро кардинально изменит образ

Ольга Бузова именно та артистка, которая привыкла и любит удивлять своего зрителя. Певица всегда открыта к экспериментам, а для сцены и красных дорожек выбирает наряды, которые приковывают взгляды и покоряют сердца прессы и публики.

Фото: Super.ru Super.ru

Теперь в имидже Бузовой грядут перемены: Super стало известно, что совсем скоро Ольга удивит поклонников новым образом. Она уверяет, что такой мы ее еще не видели.