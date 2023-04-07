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2 часа назад

Ольга Бузова заявила, что скоро кардинально изменит образ: раскрываем подробности

Super.ru

Ольга Бузова именно та артистка, которая привыкла и любит удивлять своего зрителя. Певица всегда открыта к экспериментам, а для сцены и красных дорожек выбирает наряды, которые приковывают взгляды и покоряют сердца прессы и публики.

Бузова заявила, что скоро кардинально изменит образ
Фото: Super.ruSuper.ru

Теперь в имидже Бузовой грядут перемены: Super стало известно, что совсем скоро Ольга удивит поклонников новым образом. Она уверяет, что такой мы ее еще не видели.

Что именно звезда сделает со своей внешностью, пока загадка. Но надеемся, что перемены будут не столь радикальны. Ну а предстать в новом амплуа звезда планирует совсем скоро — 13 апреля на фестивале «NОВЫЙ МУЗON» телеканала Муз-ТВ. Радовать зрителей в этот день на концертной площадке Live Арена планируют ZIVERT, Люся Чеботина, Николай Басков, Егор Шип, Сергей Лазарев, MIA BOYKA, GAYAZOV$ BROTHER$, Дима Билан, Полина Гагарина, GAVRILINA, Лолита и многие другие.

Звёзды,Егор Шип,Сергей Лазарев,Дима Билан,Полина Гагарина,Николай Басков,Ольга Бузова,
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