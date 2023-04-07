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40 минут назад

Обложка нового сингла Дрейка вызвала подозрения у фанатов

Lenta.ru

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) поделился обложкой своего нового сингла Search & Rescue, на которой изображены он и женщина в одинаковых мотоциклетных шлемах, и вызвал подозрения фанатов. Об этом сообщает Page Six.

Обложка нового сингла Дрейка вызвала подозрения у фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Несмотря на то что артист не раскрыл личность изображенной на обложке женщины, фанаты раскритиковали Дрейка за троллинг американского исполнителя Канье Уэста, с которым у него ранее был конфликт. Поклонники предположили, что музыкант намеренно позирует с двойником бывшей жены Уэста Ким Кардашьян.

Ранее Дрейк записал новую песню под названием Rescue Me, в которой он сэмплирует аудиозапись того, как Кардашьян говорит об их с Уэстом разводе в финале сезона шоу Keeping Up With the Kardashians в 2021 году. Фанаты также предположили, что исполнитель пытается намеренно задеть Уэста.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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