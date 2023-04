Обложка нового сингла Дрейка вызвала подозрения у фанатов

Ранее Дрейк записал новую песню под названием Rescue Me, в которой он сэмплирует аудиозапись того, как Кардашьян говорит об их с Уэстом разводе в финале сезона шоу Keeping Up With the Kardashians в 2021 году. Фанаты также предположили, что исполнитель пытается намеренно задеть Уэста.