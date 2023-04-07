Обложка нового сингла Дрейка вызвала подозрения у фанатов

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) поделился обложкой своего нового сингла Search & Rescue, на которой изображены он и женщина в одинаковых мотоциклетных шлемах, и вызвал подозрения фанатов. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Несмотря на то что артист не раскрыл личность изображенной на обложке женщины, фанаты раскритиковали Дрейка за троллинг американского исполнителя Канье Уэста, с которым у него ранее был конфликт. Поклонники предположили, что музыкант намеренно позирует с двойником бывшей жены Уэста Ким Кардашьян.