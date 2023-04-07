"Рвет все": Лолита восхитилась молодым поколением артистов

Певица Лолита призналась, что никогда уже не сможет научиться вокальным манерам молодых музыкантов. Об этом пишет PROZvezd.
"Получаю удовольствие от молодого поколения, которое рвет все. Никогда не научусь уже тем манерам вокальным, которые осилили они. Но вы это так делаете, что я опять хочу снова забеременеть", - отметила Лолита.
Она пришла на церемонию вручения премии от читателей глянцевого журнала "Выбор VOICE" в вечернем платье с внушительным вырезом на декольте. Присутствовавшие осыпали комплиментами грудь Лолиты, однако певица пошутила, что "грудь повиснет", если отвалится скотч.
Ранее Милявская поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что встречается с молодым мусульманином. Она не стала раскрывать личность партнера, но заявила, что ей с ним "клево".
Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.