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26 минут назад

"Рвет все": Лолита восхитилась молодым поколением артистов

Газета.Ru

Певица Лолита призналась, что никогда уже не сможет научиться вокальным манерам молодых музыкантов. Об этом пишет PROZvezd.

"Рвет все": Лолита восхитилась молодым поколением артистов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Получаю удовольствие от молодого поколения, которое рвет все. Никогда не научусь уже тем манерам вокальным, которые осилили они. Но вы это так делаете, что я опять хочу снова забеременеть", - отметила Лолита.

Она пришла на церемонию вручения премии от читателей глянцевого журнала "Выбор VOICE" в вечернем платье с внушительным вырезом на декольте. Присутствовавшие осыпали комплиментами грудь Лолиты, однако певица пошутила, что "грудь повиснет", если отвалится скотч.

Ранее Милявская поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что встречается с молодым мусульманином. Она не стала раскрывать личность партнера, но заявила, что ей с ним "клево".

Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом.

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