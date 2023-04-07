"Рвет все": Лолита восхитилась молодым поколением артистов

Певица Лолита призналась, что никогда уже не сможет научиться вокальным манерам молодых музыкантов. Об этом пишет PROZvezd.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Получаю удовольствие от молодого поколения, которое рвет все. Никогда не научусь уже тем манерам вокальным, которые осилили они. Но вы это так делаете, что я опять хочу снова забеременеть", - отметила Лолита.

Она пришла на церемонию вручения премии от читателей глянцевого журнала "Выбор VOICE" в вечернем платье с внушительным вырезом на декольте. Присутствовавшие осыпали комплиментами грудь Лолиты, однако певица пошутила, что "грудь повиснет", если отвалится скотч.

Ранее Милявская поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что встречается с молодым мусульманином. Она не стала раскрывать личность партнера, но заявила, что ей с ним "клево".