Наталья Фриске обратилась к подросшему сыну Жанны

Сын ушедшей Жанны Фриске уже совсем большой, но несмотря на то, что Платон подрос и уже приобрел собственные интересы и цели в жизни, отец Дмитрий Шепелев все еще противится его встречам с родственниками умершей певицы, однако, те не теряют надежды, что однажды мальчик сможет переосмыслить ситуацию и самостоятельно принять решение по поводу их общения.

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Сегодня, в день 10-летия Платона, сестра Жанны Наталья как и обычно решила поздравить любимого племянника и напомнить ему, что семья всегда ждет его дома, любит, ценит и верит, что все еще сможет воссоединиться с ребенком.

«Мой маленький принц, с днем рождения. „Тата“ очень тебя любит и никогда не забывает… Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе. И я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом», — написала она и добавила, что очень сильно хочет, чтобы оно все-таки дошло до адресата.