Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на сцене

"Ну прекрати меня называть Филипп Бедросович! Может, мне хочется, чтоб поверили, что у нас какой-то роман", - пожаловался Киркоров.

После этого певица поцеловала Киркорова прямо на сцене, а музыкант, в свою очередь, не пытался сопротивляться. На премии исполнитель предстал в ярком образе с огромной брошью в виде цветка. Музыкант сменил имидж — он сделал стрижку и покрасил волосы в белый цвет. Во время мероприятия певец получил две награды — "Лучшая песня" и "Лучший концертный тур".