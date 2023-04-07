Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на сцене

Певец Филипп Киркоров будучи ведущим церемонии вручения премии "Жара Music Awards" поцеловался со своей коллегой по сцене Анной Asti. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "НеМалахов.Сливки".
Исполнительница обратилась к своему соведущему по имени и отчеству - Филипп Бедросович.
"Ну прекрати меня называть Филипп Бедросович! Может, мне хочется, чтоб поверили, что у нас какой-то роман", - пожаловался Киркоров.
После этого певица поцеловала Киркорова прямо на сцене, а музыкант, в свою очередь, не пытался сопротивляться. На премии исполнитель предстал в ярком образе с огромной брошью в виде цветка. Музыкант сменил имидж — он сделал стрижку и покрасил волосы в белый цвет. Во время мероприятия певец получил две награды — "Лучшая песня" и "Лучший концертный тур".
Певица Анна Asti восхитилась внешностью звезды. Однако не всем пришелся по душе новый имидж Киркорова. Музыкант столкнулся с неоднозначной реакцией поклонников в соцсетях. Некоторые пользователи назвали "перебором" внешний вид артиста. Ранее Киркоров назвал себя "эльфийским бруталом" после пластики.