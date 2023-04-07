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8 минут назад

Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на сцене во время вручения музыкальной премии

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров будучи ведущим церемонии вручения премии "Жара Music Awards" поцеловался со своей коллегой по сцене Анной Asti. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "НеМалахов.Сливки".

Филипп Киркоров и Анна Asti поцеловались на сцене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнительница обратилась к своему соведущему по имени и отчеству - Филипп Бедросович.

"Ну прекрати меня называть Филипп Бедросович! Может, мне хочется, чтоб поверили, что у нас какой-то роман", - пожаловался Киркоров.

После этого певица поцеловала Киркорова прямо на сцене, а музыкант, в свою очередь, не пытался сопротивляться. На премии исполнитель предстал в ярком образе с огромной брошью в виде цветка. Музыкант сменил имидж — он сделал стрижку и покрасил волосы в белый цвет. Во время мероприятия певец получил две награды — "Лучшая песня" и "Лучший концертный тур".

Певица Анна Asti восхитилась внешностью звезды. Однако не всем пришелся по душе новый имидж Киркорова. Музыкант столкнулся с неоднозначной реакцией поклонников в соцсетях. Некоторые пользователи назвали "перебором" внешний вид артиста. Ранее Киркоров назвал себя "эльфийским бруталом" после пластики.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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