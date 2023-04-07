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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о подлости мужа при разводе

Звезда телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о подлом поступке, который совершил ее супруг перед разводом. Подробностями она поделилась со своими поклонниками в социальных сетях.

Звезда «Дом-2» рассказала о подлости мужа при разводе
© runews24.ru

По словам теледивы, ее супруг Дмитрий Дмитренко, который вскоре станет ее бывшим мужем, требует с нее три миллиона рублей. Чтобы добиться своего он даже арестовал все банковские счета звезды.

Рапунцель в соцсетях решила похвастаться покупкой и предложила подписчикам угадать, что же она приобрела для себя. Один из поклонников предположил, что звезда приобрела себе новую машину. Однако Ольга Рапунцель опровергла этот вариант, отметив, что из-за развода и поведения Дмитрия, она не может позволить себе такую дорогую покупку.

При этом Ольга подчеркивает, что одна содержит двух общих дочерей.

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