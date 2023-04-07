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20 минут назад

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов выпустили песню о расставании

runews24.ru

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов выпустили песню и клип, в котором рассказали о расставании. Об этом сообщает издание «Стархит».

Тодоренко и Топалов выпустили песню о расставании
Фото: runews24.rurunews24.ru

В видео супруги показали весь спектр эмоций, которые испытывают влюбленные, находящиеся на грани расставания. Герои клипа пытаются сделать все, чтобы справиться с тяжелым периодом в их отношениях.

Поклонники в комментариях под видео высоко оценили, как саму композицию, так и актерскую игру артистов. Многие пожелали семейной паре счастья.

Не так давно Регина Тодоренко рассказывала, что в их с Топаловым браке произошел разлад, который чуть не закончился разводом. Она отметила, что Топалов просто запретил ей с ним разводиться.

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