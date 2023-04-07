Тодоренко и Топалов выпустили песню о расставании

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов выпустили песню и клип, в котором рассказали о расставании. Об этом сообщает издание «Стархит».

Фото: runews24.ru runews24.ru

В видео супруги показали весь спектр эмоций, которые испытывают влюбленные, находящиеся на грани расставания. Герои клипа пытаются сделать все, чтобы справиться с тяжелым периодом в их отношениях.

Поклонники в комментариях под видео высоко оценили, как саму композицию, так и актерскую игру артистов. Многие пожелали семейной паре счастья.