Дана Борисова рассказала, кем хочет стать ее дочь

Телеведущая Дана Борисова рассказала о планах ее дочери на будущее. Подробностями она поделилась в своих социальных сетях.

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Она отметила, что ее дочь, которая сейчас заканчивает девятый класс, в будущем планирует продолжать изучение иностранных языков. По ее словам, дочь давно учит несколько иностранных языков, сейчас она особый упор делает на корейский.

Дана Борисова отметила, что дочь станет лингвистом-переводчиком. При этом не исключила возможности, что ее дочь поедет получать образование в Корею.