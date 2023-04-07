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Телеведущая Дана Борисова рассказала, какую профессию выбрала ее дочь

Телеведущая Дана Борисова рассказала о планах ее дочери на будущее. Подробностями она поделилась в своих социальных сетях.

Дана Борисова рассказала, кем хочет стать ее дочь
© runews24.ru

Она отметила, что ее дочь, которая сейчас заканчивает девятый класс, в будущем планирует продолжать изучение иностранных языков. По ее словам, дочь давно учит несколько иностранных языков, сейчас она особый упор делает на корейский.

Дана Борисова отметила, что дочь станет лингвистом-переводчиком. При этом не исключила возможности, что ее дочь поедет получать образование в Корею.

В 2021 году Дана Борисова отправляла свою дочь в Великобританию, чтобы подтянуть английский язык. Она отметила, что у нее были планы об обучении дочери за рубежом. Хотя через время она рассказала, что не хочет отправлять дочь в Европу, так как ей не понравился местный менталитет.

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