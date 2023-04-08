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2 часа назад

Архивное фото Пугачевой вызвало у поклонников бурю эмоций

РИА "ФедералПресс"иещё 1

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Одна из самых популярных пар в российском шоу-бизнесе – певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом) – регулярно признаются в чувствах друг к другу. Делают они это как в реальной жизни, так и в соцсетях.

Архивное фото Пугачевой вызвало у поклонников бурю эмоций
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Недавно Галкин* выложил фото Пугачевой, которое взбудоражило как их близких, так и поклонников пары. На снимке запечатлен момент с празднования 45-летия юмориста. Примадонна приподняла подол платья во время танца, показав стройные ноги и подтянутые икры.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Пугачева, передает woman.ru. Галкин* признался, что это одна из его любимых фотографий жены.

«Чудо, как хороша!», «Красотка», «Максим, какой вы чуткий», «Не могу оторвать глаз», «Завидую вашим отношениям», «Наша любимая Алла Борисовна», – писали поклонники под фото певицы.

«ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, что вскоре Галкин* вместе с семьей может уехать из Израиля.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

Звёзды,Алла Пугачева,
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