Архивное фото Пугачевой вызвало у поклонников бурю эмоций

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Одна из самых популярных пар в российском шоу-бизнесе – певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом) – регулярно признаются в чувствах друг к другу. Делают они это как в реальной жизни, так и в соцсетях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Недавно Галкин* выложил фото Пугачевой, которое взбудоражило как их близких, так и поклонников пары. На снимке запечатлен момент с празднования 45-летия юмориста. Примадонна приподняла подол платья во время танца, показав стройные ноги и подтянутые икры.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Пугачева, передает woman.ru. Галкин* признался, что это одна из его любимых фотографий жены.

«Чудо, как хороша!», «Красотка», «Максим, какой вы чуткий», «Не могу оторвать глаз», «Завидую вашим отношениям», «Наша любимая Алла Борисовна», – писали поклонники под фото певицы.

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