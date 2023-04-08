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4 часа назад

Кейт Миддлтон рассказала об одном из самых сложных моментов своей жизни: вы наверняка его помните

Super.ruиещё 1

Чем ближе коронация Карла III, тем больше сплетен из Букингемского дворца нас ждет. Детские выходки принца Гарри и его отношения с мамой (далеко не безоблачные, надо сказать) уже обсудили — на очереди Кейт Миддлтон. И за эту историю мы снова должны поблагодарить британского журналиста Роберта Джобсона, автора новой книги «Наш король». Из нее мы узнали, какой момент жена принца Уильяма считает одним из тяжелейших в своей жизни. И — вы удивитесь — здесь тоже не обошлось без опального герцога Сассекского.

Кейт Миддлтон рассказала об одном из самых сложных моментов жизни
Фото: Super.ruSuper.ru

Все мы помним траурный выход Уильяма и Гарри с супругами к скорбящим британцам после смерти Елизаветы II. Тогда принцы и их жены не спеша прошлись перед Виндзорским замком, поприветствовали толпу, почитали открытки от опечаленных подданных — все как предписывает традиция (не считая того, что Гарри и Меган держались за руки, что протокол вообще-то запрещает).

Так вот: как раз та прогулка и стала для Кейт одним из самых сложных испытаний в жизни. В этом она призналась королевскому инсайдеру, который в свою очередь передал информацию Джобсону. А все потому, что ни о каком примирении двух семей не шло и речи: это было не более чем шоу, призванное продемонстрировать сплоченность Виндзоров перед лицом трагедии. На самом же деле напряжение между парами сохранялось даже в день похорон.

Что ж, надо отдать должное всей четверке: держались они отлично. Так и не скажешь, что предпочли бы друг друга в глаза не видеть. Остается только гадать, получится ли у них достигнуть таких же высот актерского мастерства на коронации Карла. Если Гарри и Меган до нее доедут, конечно.

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